Mãe com dificuldades financeiras torna-se milionária após ganhar dois prémios em três dias no bingo online

Anita Campbell, de 51 anos, mãe de quatro filhos, lutava por sustentar a sua família e tinha algumas dificuldades financeiras. No entanto a sua vida mudou de um dia para o outro após ter ganhado, por duas vezes no espaço de três dias, cerca de 670 mil euros e 609 mil euros, num total superior a um milhão e duzentos mil euros no bingo online.A mulher recebia apoio social devido a problemas de saúde. Agora, com o dinheiro que recebeu, comprou uma nova casa para o pai, tratou das necessidades dos filhos e pagou todas as suas dívidas.Anita ganhou 670 mil euros no bingo online e três dias depois recebeu uma chamada. Tinha ganhado mais 609 mil euros.