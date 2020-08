Mãe de 31 anos de 11 crianças revela sonho de chegar aos 15 filhos

Britni Church tem 31 anos e 11 filhos, de três companheiros diferentes. Feitas as contas, a mulher já passou quase uma década da sua vida grávida. Mas não se quer ficar por aqui e admite que o objetivo é ter 15. A mulher é mãe a tempo inteiro e diz que a única coisa que a demoveria de atingir a sua meta era se os filhos não concordassem.



Ao jornal britânico Mirror, Britni confessa que nunca quis ter uma família grande. "Achava que ia ter no máximo quatro filhos", revela garantindo que apesar dos numerosos filhos, tudo lhe "parece normal", mesmo gastando 230 libras, aproximadamente 255 euros, por semana em compras.





Britni teve o seu primeiro filho, atualmente com 15 anos, seis dias depois de completar o seu 16º aniversário. Seguiram-se mais quatro filhos com o seu ex-marido: Jordan, de 14 anos, Caleb, de 13, Jace, de 12 e Cadence, de dez.

Em 2010, o casal, já pais de cinco crianças, decide pôr um ponto final no casamento. Após o divórcio, Britni aproveitava a vida de solteira saindo todos os fins de semana. Em 2012, acaba por engravidar de um caso de uma noite e nasce o seu sexto filho Jesalyn, agora com oito anos.



"Senti muita vergonha quando engravidei pela sexta vez, porque sempre quis que os meus filhos tivessem o mesmo pai", confessa Britni.

Seguiram-se três anos como mãe solteira, até que conheceu o seu atual marido, Chris Church, de 28 anos, em 2014. No ano seguinte, tiveram o primeiro filho juntos, Silas, de cinco anos. Em 2016 nasceu Cristopher, atualmente com três anos e, em junho do ano passado, os trigémeos Oliver, Asher e Abel.

Rotina começa bem cedo

O dia desta mulher de 31 anos começa às 7h00, quando vai ver como estão os trigémeos. Posteriormente, prepara o pequeno-almoço para os restantes filhos e verifica a caixa de entrada do seu email enquanto toma café.



Depois, é tempo de lavandaria. São doze cargas de roupa que tem que lavar por semana. O marido é responsável por levar os miúdos à escola, que frequentam duas diferentes.

A seguir ao almoço, Britni lê alguns livros, põe os trigémeos a dormir e aproveita para fazer alguns dos seus hobbies, como por exemplo o crochet.

Segue-se o jantar e a limpeza da casa com a ajuda de Chris. Às 21h00 coloca os 11 filhos a dormir.

Casa e carro adaptados

A família faz as refeições numa mesa personalizada que Chris construiu. Para se deslocarem, utilizam uma Ford-Transit de 15 lugares, que compraram para substituir o seu anterior veículo de 12 lugares, depois do nascimento dos trigémeos em 2019.

A casa do casal tem cinco quartos e as crianças dividem quarto com os irmãos. No entanto, estão a pensar converter o sótão e a cave em quartos extra para os trigémeos, uma vez que atualmente dormem no quarto dos pais.

"Muita gente olha para nós quando saímos enquanto família. Já tivemos pessoas que nos pagaram o jantar em várias ocasiões porque ficaram super impressionados com o quão bem os miúdos se portam", revela a mulher.



Além dos filhos, Britni ainda sonha com uma casa cheia de animais. "Adorávamos ter também alguns animais. Talvez dois cães e um gato sejam um bom começo".

A mulher, natural de Arkansas City, nos Estados Unidos da América, remata dizendo que adora ter uma família grande, pois "há sempre com quem falar".