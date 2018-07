Mãe descobre através do Facebook que filha de seis anos está morta

Menina foi encontrada sem vida duas horas e meia depois de se iniciarem as buscas após o seu desaparecimento.

Alesha MacPhail, uma menina de 6 anos, foi dada como desaparecida às 06h25 da manhã em Rothesay, na Escócia. A criança estava em casa dos avós paternos antes de ser dada como desaparecida.

A avó de Alesha, assim que se apercebeu da ausência da neta, publicou no Facebook várias fotografias da menina com um pedido de ajuda para que todos fizessem esforços no sentido de encontrar a criança.

Georgina Lochrane, mãe de Alesha, ficou em choque quando se deparou com o apelo da avó nas redes sociais. "Alguém me explique o que se passa com a minha filha", comentou aflita na publicação.

A menina acabou por ser encontrada morta, numa floresta, duas horas e meia depois do desaparecimento.

As investigações ainda estão em fase prematura, mas sabe-se que a criança estava em casa dos avós, numa ilha da Escócia com apenas 7500 habitantes e acabou por ser encontrada morta numa floresta perto de um hotel antigo.

As mensagens de pesar e solidariedade estão a invadir as redes sociais dos familiares de Alesha.