Mãe diz que faz "amor" com o marido com o filho no quarto e gera onda de críticas

Sally Mustang, uma artista australiana, admitiu numa publicação nas redes sociais que fazia "amor" com o marido enquanto o filho bebé estava no mesmo quarto.



A polémica 'confissão' gerou uma onda de críticas que alegavam que o comportamento não era apropriado e mencionavam que o menino pudesse vir a ter um trauma sexual.







"De forma nenhuma estou a sujeitar o meu filho a isso [trauma sexual], portanto se têm alguma história difícil no que toca à sexualidade, lamento muito que isso vos tenha acontecido. Percebo que projetem isso em mim e pos isso são tão críticos", continua.



Por fim, Sally esclarece o que quis dizer com "fazer amor". "Quando eu digo fazer amor quer dizer namorar, fazer massagens e qualquer coisa que eu e o Mitch possamos definir como amor".



"Quando eu digo que [o filho] estava presente, também quero dizer que ele está a dormir", conclui.



Por fim, Sally afirma esperar que a publicação "encorajasse a liberdade" entre outros pais.