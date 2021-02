Clube está de luto pela morte de dona Miguelina: https://t.co/5QAiPYpLag



É com enorme tristeza, que o Clube Atlético Mineiro recebe a notícia do falecimento de Dona Miguelina, mãe de @10Ronaldinho. pic.twitter.com/8pEnMuFfkP — Atlético (@Atletico) February 21, 2021

A mãe do jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho morreu este sábado vítima da Covid-19.Miguelina já estava internada no hospital de Porto Alegre, no Brasil, desde dezembro, após contrair a doença. A mãe da lenda do futebol morreu após complicações decorrentes da doença.