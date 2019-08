Há quatro anos Aoife, de 30 anos, estava grávida de 20 semanas e morava em Londres. Quando tudo parecia estar a correr bem, um exame médico diagnosticou um problema cardíaco grave ao bebé.



Aoife foi confrontada com a dura realidade de que o filho poderia morrer no útero. A hipótese do bebé sobreviver após o nascimento era quase nula e teria de ser submetido a uma cirurgia ao coração.

A decisão estava nas mãos da mãe que escolheu seguir com a gravidez mas ao mesmo tempo começou a planear o funeral do filho.

Após esta difícil decisão, Aoife decidiu ir viver para mais perto da família e viajou para a Irlanda onde foi internada nos cuidados intensivos do Hospital Coombe.



O bebé acabou por nascer e por ser operado ao coração. Zack tem agora quatro anos e está prestes a entrar para a creche. Já fez quatro cirurgias ao coração, sendo que nesta última cirurgia foram-lhe colocados drenos torácicos.



"Não há palavras para expressar a gratidão que tenho por eles", escreveu Aoife em tom de agradecimento aos especialistas que cuidaram de Zack.