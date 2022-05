Mãe processa TikTok após filha morrer ao participar em desafio

Nylah Anderson, uma menina norte-americana de 10 anos, morreu em dezembro do ano passo após ter participado alegadamente no “Blackout Challenge", um desafio que incentivava os participantes a suster a respiração até desmaiarem. A mãe da criança, Tawainna Anderson, processou o TikTok e a empresa-mãe ByteDance por considerar a plataforma culpada de expor o desafio perigoso aos mais novos.No passado dia 7 de dezembro, Anderson encontrou a filha desmaiada e levou-a imediatamente para o hospital, de acordo com o processo aberto num tribunal do leste da Pensilvânia, nos EUA. Nylah não resistiu aos ferimentos e morreu cinco dias depois, recorda a NBC News.A mãe da criança acusou o TikTok de negligência por ter um “design defeituoso”, com um algoritmo que fez com que aparecessem vídeos sobre o desafio na página principal da aplicação, a For You Page.Num comunicado, o TikTok justificou que o “Blackout Challenge” é anterior à plataforma e nunca foi uma tendência na aplicação. “Continuamos vigilantes no nosso compromisso com a segurança do usuário e removeríamos imediatamente o conteúdo relacionado se encontrado”, disse a empresa.