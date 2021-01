Mãe reencontra filho recém-nascido após 20 dias internada nos cuidados intensivos devido à Covid-19

As imagens de doentes acamados a verem o mar em Barcelona tornaram-se virais durante o primeiro confinamento da pandemia da Covid-19 em 2020.



Esta semana as imagens repetiram-se.







A doente, que deu entrada na unidade hospitalar a 4 de janeiro, infetada com o novo coronavírus, estava prestes a dar à luz.



Com os pulmões gravemente afetados pelo vírus, a equipa de profissionais decidiu fazer uma cesariana 48 horas depois de a doente ter dado entrada naquela unidade hospitalar e de forma a não prejudicar o bebé com medicação.



Foi depois intubada e sedada durante 10 dias.



A doente voltou a reencontrar a família e o filho recém-nascido, Hassan, depois de 20 dias internada.

La Shamaila ha pogut retrobar-se amb la seva família i el seu nadó, després de passar gairebé tres setmanes ingressada a l'#UCI per la #COVID19. Gràcies als professionals de @mar_uci, ho ha fet davant el mar @Judith_Marin_C @jrmasclans @Desireeruizs #humanització @HUMANIZALAUCI pic.twitter.com/liI3rgTcIj — Hospital del Mar (@hospitaldelmar) January 26, 2021