Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe viaja em primeira classe e manda filhos para a económica

Naomi Kisted, diz que os meninos, de três e nove anos, são "demasiado novos para apreciar".

19:11

Naomi Kisted é uma blogger britânica com um hábito pouco comum: sempre que viaja de avião com a família, a mulher vai em classe executiva, enviando os seus filhos, de três e nove anos, em económica.



Rocco e Fleur, de três e nove anos, vão assim na classe económica acompanhados pelo pai. A mulher justifica esta opção com o facto de as crianças serem "demasiado novas para apreciar" os benefícios da primeira classe.



"Temos uma vida realmente boa mas quero que as crianças entendam o valor do dinheiro e a importância de trabalhar. São jovens demais para realmente apreciarem voar em primeira classe", avançou, citada pelo The Sun.



A blogger confirmou que há muitas pessoas que pensam mal dela pela sua opção. A estas, Naomi responde que tudo o que tem é devido ao seu trabalho uma vez que em criança era bastante pobre: "Não me sinto culpada por isto. Sou uma mãe trabalhadora e dou-lhes oportunidades que muitas crianças não têm. Fazemos cinco a seis viagens por ano", ressalva.



"Quero que eles sejam gratos, é a raiz de tudo", conclui.