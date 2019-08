Magnata Jeffrey Epstein acusado de abuso de menores suicidou-se na prisão

O magnata norte-americano Jeffrey Epstein, acusado de abuso de menores, foi encontrado sem vida na cela da prisão de Lower Manhattan, onde aguardava julgamento. Segundo fontes oficiais revelaram à ABC News, o multimilionário suicidou-se.

Epstein, 66 anos, já tinha sido encontrado semi-inconsciente na cela da prisão de Nova Iorque, com ferimentos no pescoço. O canal CNBC informou que antes desse primeiro incidente, Epstein recebeu vários documentos legais nos quais uma adolescente de 15 anos denuncia ter sido violada pelo magnata na sua mansão.

Dias antes, o juiz tinha negado o pedido de Epstein para ser colocado em prisão domiciliária, até ao início do julgamento. Acusado de tráfico sexual de menores, poderá ser condenado a prisão perpétua.

De acordo com a procuradoria do distrito sul de Manhattan, Epstein criou, há mais de uma década, uma rede para abusar de dezenas de meninas na sua mansão de Nova Iorque, e numa outra situada na Florida.

O magnata já enfrentou acusações similares na Florida, mas em 2008 alcançou um acordo extraoficial com a procuradoria para o fim da investigação, tendo cumprido 13 meses de prisão e alcançado um acordo económico com as vítimas.

O acordo foi supervisionado pelo então procurador de Miami, Alexander Acosta, que foi posteriormente nomeado secretário do Trabalho pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e que foi forçado a renunciar do cargo devido às críticas emitidas na sequência da nova detenção de Epstein.