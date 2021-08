Maior depósito de pneus do Mundo está a arder. Nuvem tóxica já é vista do espaço

O maior depósito de pneus do Mundo está a arder há dois dias. O fogo está a cobrir de fumos tóxicos a região de Sulaybiya, no Kuwait, onde deflagraram as chamas e a nuvem negra já é vista do espaço.O depósito acumula pneus velhos do Kuwait e de outros países da região e a infraestrutura tem sido criticada justamente por estar instalada numa área desértica onde as temperaturas podem chegar facilmente aos 50 graus centígrados.Estima-se que o depósito de Sulaybiya tenha à volta de 7 milhões de pneus ainda sem destino certo.Em 2019 foram produzidos três mil milhões de pneus. Muitos vão para a reciclagem após o seu período de uso, mas outros são simplesmente enviados para sucatas com a existente no Kuwait.