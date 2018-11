Maior incêndio da história da Califórnia "completamente controlado"

Número de desaparecidos foi revisto passando de 475 para 249. Mais de 80 pessoas morreram na sequência dos incêndios.

16:24

O maior incêndio da história da Califórnia, baptizado de Camp Fire, foi considerado "completamente dominado" pelas autoridades, este domingo, uma operação para a qual contribuiu as chuva dos últimos dias.

Segundo números dos bombeiros, citados pela Reuters, o número de desaparecidos foi revisto em baixa passando de 475 para 249 – essas mais de 200 pessoas foram encontradas em abrigos, hospedadas em hotéis ou em casas de amigos, sendo que muitos nem tinham conhecimento que estavam em semelhante lista.

O incêndio que deflagrou a 8 de Novembro no condado de Butte queimou mais de 60 mil hectares – uma área cinco fezes maior que a de São Francisco - e destruiu por completo a cidade de Paradise, de 27 mil habitantes.



As autoridades ainda não determinaram as causas do incêndio.