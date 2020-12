Mais de 10 mil infetados com brucelose após bactéria 'escapar' de laboratório na China

Mais de 10.500 pessoas contraíram brucelose, uma doença de origem animal, no noroeste da China, depois de a bactéria ter 'escapado' de um laboratório biofarmacêutico que produz vacinas para animais, disseram esta sexta-feira as autoridades.

A cidade de Lanzhou, capital da província de Gansu, no noroeste do país, testou um total de 79.357 residentes. Até à data, 1.604 pessoas foram tratadas para a doença, afirmaram as autoridades locais, citadas pelo jornal oficial Global Times.

A brucelose é uma doença transmitida por gado ou produtos de origem animal. Geralmente não é contagiosa entre humanos, mas pode causar febre, dor de cabeça ou nas articulações.