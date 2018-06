Mais de 20 feridos em explosão de prédio na Alemanha

Quatro feridos são considerados graves.

na cidade de Wuppertal, Alemanha e fez cerca de 25 feridos, segundo avança o site ABC News.



A polícia alemã disse que a explosão abalou a construção de vários andares pouco antes da meia-noite de sábado com um grande estrondo, assustando as pessoas nas casas vizinhas.



As pessoas dos prédios ao lado começaram então a correr para a rua em pânico.



Uma explosão, destruiu este domingo, um prédio

O fogo eclodiu em várias partes do prédio e os bombeiros tiveram dificuldade em apagá-lo porque partes do edifício continuavam em colapso. Os operacionais conseguiram resgatar quatro pessoas gravemente feridas de dentro do edifício. Outras 21 pessoas ficaram levemente feridas e foram tratadas pela equipa de emergência no local.

A polícia disse este domingo que os bombeiros ainda estavam a tentar manter o fogo sob controlo.



Autoridades estão a investigar a causa da explosão.

