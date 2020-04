Mais de 200 portugueses repatriados de Timor-Leste

Um Boeing 767 da euroAtlantic partiu este sábado de Díli pelas 09h00 (01h00 em Lisboa) com 207 portugueses e outros quatro europeus, num voo de repatriamento de Timor-Leste para Portugal, na sequência da pandemia da covid-19, constatou a Lusa no local.

Os 211 passageiros a bordo decidiram viajar para Lisboa, num voo organizado pelo Governo português.

O avião, que vai fazer paragens técnicas na Tailândia e na Geórgia, é esperado ao final deste sábado no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Os passageiros são, na sua maioria, professores portugueses destacados em Timor-Leste e que regressam a Portugal devido à interrupção letiva decretada no âmbito do estado de emergência que vigora em Timor-Leste há uma semana, na sequência da pandemia do novo coronavírus.

A viagem é comandada pelo piloto Mário Alvim, que aterrou pela terceira vez em Díli, depois de ter feito o transporte de militares portugueses em 2008 e 2012.

Em Timor-Leste ficam ainda, segundo as estimativas da Embaixada de Portugal, cerca de 750 portugueses.

O país tem confirmado um caso de infeção pelo vírus da covid-19