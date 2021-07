Mais de 30 mortos nas cheias da China. Multiplicam-se as críticas à ação das autoridades

Subiu esta quinta-feira para 33 mortos e oito desaparecidos o balanço provisório das devastadoras cheias na China. As vítimas incluem 12 pessoas que se afogaram na cidade de Zhengzhou, quando o Metro da cidade ficou inundado, aprisionando mais de mil pessoas em carruagens imobilizadas nos túneis.





As chuvas deram ontem uma trégua naquela cidade, capital da província de Henan, mas as autoridades elevaram o nível de alerta em quatro outras localidades da região: Xinxiang, Anyang, Hebi e Jiaozuo.

Multiplicam-se, entretanto, as críticas à falta de preparação das autoridades de Henan, nomeadamente dos sistemas de alerta, considerados confusos, e às previsões erradas sobre o estado do tempo. Muitos perguntam igualmente por que motivo o Metro continuou a funcionar enquanto as inundações se agravavam.