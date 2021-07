Passageiros presos no Metro inundado na China

As cheias que fustigam o centro norte da China já fizeram pelo menos 25 mortos e forçaram evacuações maciças em Zhengzhou, capital da província de Henan, onde cerca de 200 mil pessoas foram obrigadas a procurar refúgio em centros de acolhimento e em casas de familiares e amigos.Imagens dramáticas partilhadas nas redes sociais mostram dezenas de passageiros presos em carruagens do Metro completamente inundadas e os túneis transformados em verdadeiros rios. As equipas de resgate retiraram mais de 500 pessoas de composições imobilizadas entre estações."Os que puderam, puseram-se em cima dos bancos", contou uma mulher na rede social Weibo. Outro passageiro conta que, decorridos 30 minutos, o ar ficou saturado e "era quase impossível respirar".Noutras partes da cidade, crianças foram resgatas de uma creche inundada e mais de 600 pacientes graves foram transferidos de urgência.As inundações foram causadas por dias de chuva ininterrupta, as mais intensas num milénio, de acordo com especialistas. Em somente três dias caiu o equivalente à média anual de chuva na cidade de Zhengzhou.Uma barragem está em risco de rutura junto a Luoyang e, de acordo com militares chamados para tentar reforçar a estrutura, esta poderá ruir a qualquer momento.