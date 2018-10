Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 50 mil portugueses inscritos na Segurança Social espanhola

Há 52.621 portugueses a trabalhar em Espanha num total de 1.993.210 estrangeiros.

Espanha tem mais de 50 mil trabalhadores de nacionalidade portuguesa a descontar para a sua Segurança Social num total de quase dois milhões de estrangeiros, informou esta terça-feira o Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social.



Os dados da Afiliação de Estrangeiros à Segurança Social espanhola, publicados esta terça-feira em Madrid, indicam a existência de 52.621 portugueses num total de 1.993.210 estrangeiros, dos quais 824.884 da União Europeia, que descontam para o sistema que assegura os direitos básicos dos cidadãos no país vizinho.



Do total de trabalhadores estrangeiros, os grupos mais numerosos são da Roménia (335.471), Marrocos (233.907), Itália (116.845) e China (103.785), seguidos de os do Equador (74.187), Colômbia (65.547), Reino Unido (65.722) e Bulgária (59.496).



As regiões (Comunidades Autónomas) espanholas com mais portugueses inscritos são as de Madrid (11.284), Catalunha (8.298) e Galiza (7.895).



O Ministério do Trabalho espanhol sublinha que no final de setembro passado havia mais 6.002 (+0,3%) de estrangeiros inscritos em relação a um mês antes e que a variação anual também é positiva, 140.102 (+7,56%).