Mais de uma centena de refugiados rohingya desembarcaram este sábado numa ilha no extremo ocidental da Indonésia, de acordo com as autoridades.

Desde meados de novembro, mais de mil membros desta minoria muçulmana perseguida em Myanmar (antiga Birmânia), país predominantemente budista, fugiram dos campos onde estavam no Bangladesh, por mar, em direção à província indonésia de Aceh.

Trata-se do maior movimento migratório de rohingya para a Indonésia desde 2015, segundo a agência da ONU para os refugiados, ACNUR.