Um milhão de refugiados Rohingya podem sofrer impacto da guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia poderá tornar ainda mais difícil a vida no maior campo de refugiados do mundo, em que sobrevive quase um milhão de pessoas da minoria muçulmana Rohingya, disse à Lusa a agência da ONU para os refugiados.

Regina de la Portilla, que representa o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em Cox's Bazar, no Bangladesh, afirmou que o programa de distribuição de gás aos refugiados, que lhes permite cozinhar sem ter que recorrer ao corte e queima de lenha, poderá ser um dos esforços em risco com o aumento dos preços do combustível.

Além disso, uma vaga de vários milhões de refugiados de guerra da Ucrânia espalhando-se por vários países europeus terá necessariamente que concentrar os esforços de auxílio.