Mais de metade das mulheres com cancro pode evitar a quimioterapia

Teste molecular em Espanha pode revolucionar a vida das doentes oncológicas.

Um novo teste molecular, apelidado "Oncotype DX", permite identificar quais são as mulheres diagnosticadas com cancro em fase inicial, sendo que nesse estágio da doença não é necessário recorrer a tratamentos de quimioterapia. De acordo com o especialista espanhol Joan Albanell, 70% das mulheres podem evitar estes tratamentos tão invasivos e dolorosos.

Quase três décadas depois de iniciar os seus estudos, o oncologista Joan Albanell conseguiu criar um teste que prova que muitos dos pacientes com cancro da mama podem evitar a quimioterapia e os efeitos secundários tão dolorosos desse tratamento.

A investigação que deu origem a esta descoberta começou a ser feita em 2003, contando com a participação de seis mil mulheres, divididas em dois grupos: um deles apenas com terapia hormonal e outro com a adição de quimioterapia. "Os resultados demonstraram, de forma conclusiva, que omitir a quimioterapia não gerava resultados inferiores", sublinhou o médico e diretor do Serviço de Oncologia Médica do Hospital del Mar, em Barcelona.

No entanto o teste custa 2.700 euros, sendo que Albanell acredita que é possível "encontrar fórmulas" para torna-lo mais acessível.

Em Portugal, são detetados seis mil novos casos por ano, dos quais 1500 doentes acabam por não conseguir superar a doença.