Mais de metade dos brasileiros não conseguem identificar uma única medida positiva de Bolsonaro

Uma sondagem do Instituto Datafolha agora divulgada revela o triste cenário brasileiro da atualidade e o desalento com o Governo menos de sete meses depois de Jair Bolsonaro ter tomado posse.



Uma expressiva maioria dos inquiridos nessa sondagem, realizada em todas as regiões do país, não conseguiu identificar uma única medida positiva tomada por Bolsonaro. Tal aconteceu pelo facto de os inquiridos considerarem não ter existido nenhuma ou por não se lembrarem de ter existido alguma.

Ao Datafolha, 39% dos inquiridos foram peremptórios e afirmaram que Bolsonaro não fez nada de positivo nos quase sete primeiros meses de governo. Outros 19% tentaram lembrar-se de alguma medida positiva tomada pelo presidente no mesmo período, mas acabaram por reconhecer não se lembrarem de nenhuma.

Até entre os cidadãos que assumiram terem votado em Bolsonaro, o desalento é grande. Entre esses, 17% afirmaram que o presidente até agora não fez nada de positivo pelo Brasil.

Entre os brasileiros que reconhecem algo de positivo na atuação do presidente no comando do país, os percentuais são ínfimos. Segundo o Datafolha, o maior percentual positivo é de apenas 8%, representando os que consideram que houve avanços na área da segurança, seguido de 7% que aprovam a atuação presidencial na aprovação parcial da reforma da segurança social, que ainda vai passar por uma segunda votação no Congresso, e 4% que enalteceram o combate à corrupção.