O número de vítimas do terramoto que atingiu o Haiti no sábado não pára de subir e os hospitais estão num limite dramático, sem meios nem profissionais. Segundo o último balanço da proteção civil, o sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter fez, pelo menos, 1297 mortos e mais de 5700 feridos. A chegada da tempestade tropical ‘Grace’ prevista para esta madrugada era motivo de grande preocupação, temendo-se complicações nas operações de resgate já que muitos sobreviventes poderão ainda estar sob os escombros.





Os danos do terramoto, que ocorreu a 150 km da capital, Port-au-Prince, são mais evidentes nas cidades de Petit Troue de Nippes, Les Cayes, Cavallion, Camperin, Les Anglais e Jérémie. Perto de 30 mil casas foram destruídas ou danificadas e os hospitais estão no limite, com médicos e enfermeiras a socorrerem as pessoas na rua por falta de vaga no interior das unidades de saúde. Há macas por todo o lado e os bebés que estavam internados num serviço de terapia intensiva neonatal tiveram de ser transferidos para outro local, devido ao risco de derrocada.