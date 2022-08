Malisa Raouf quer ser a próxima Miss Inglaterra sem ter de usar maquilhagem. E já chegou à final

A jovem de 20 anos, estudante universitária natural de Battersea, em Londres, diz que pretende "promover a beleza interior e desafiar os ideais de beleza perpetuados pelas redes sociais". Melisa é uma das 40 finalistas no concurso Miss Inglaterra 2022, que irá terminar já em outubro.







Raouf, que planeia também renunciar à maquilhagem durante a final, disse ao jornal britânico que esta foi uma "experiência assustadora, mas incrível". "Significa muito para mim, pois sinto que muitas raparigas de diferentes idades usam maquilhagem porque se sentem pressionadas a fazê-lo", disse Raouf.

"Se alguém está feliz na própria pele, não devemos ser obrigados a cobrir o rosto com maquilhagem. As nossas falhas tornam-nos quem somos e é isso que torna cada indivíduo único. Acho que as pessoas deveriam amar e abraçar os seus defeitos e imperfeições, pois sabemos que a verdadeira beleza está na simplicidade", disse na entrevista.



Raouf também é motivada pelo apoio que recebeu de outras mulheres que dizem que ela as ajudou a sentirem-se mais confiantes em si próprias.