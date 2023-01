Manifestações no Peru contra a atual presidente mantêm-se e polícia usa gás lacrimogéneo para dispersar multidão

As ruas do Peru continuam a ser palco de manifestações contra a atual presidente do país, Dina Boluarte, e, esta quarta-feira, a polícia lançou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes que tentavam aproximar-se da sede do Congresso.



Segundo a agência Reuters, os manifestantes exigem que a atual presidente renuncie ao cargo, assumido após a destituição de Pedro Castillo, que cumpre 18 meses de prisão preventiva enquanto é investigado por "rebelião". O ex-presidente foi destituído após ter tentado dissolver ilegalmente o Congresso. Castillo nega a acusação.

O ministro da Defesa, Jorge Chávez, afirmou, em declarações à agência de notícias local RPP, que as autoridades "cumpriram escrupulosamente" as indicações da atual presidente do Peru ao usar a força com prudência.