Manifestantes em Hong Kong transformam campus universitário em batalha campal

Nos últimos dias o Exército Popular da China deu entrada no território para ajudar na operação de limpeza das ruas.

Manifestantes em Hong Kong dispararam arcos e flechas e lançaram cocktails Molotov a partir de um campus universitário este domingo.Segundo a agência Reuters, a polícia disparou novamente gás lacrimogéneo e recorreu a canhões de água com um líquido azul para dispersar os manifestantes envolvidos em confrontos violentos durante a noite.A mesma fonte refere ainda que a polícia também disparou gás lacrimogéneo para tentar separar um grupo de manifestantes da artéria de Nathan Road, no distrito de Kowloon, em Mong Kok, um palco frequente de distúrbios na cidade.Os confrontos prolongaram-se durante a noite na universidade localizada no coração do distrito de Kowloon, com os manifestantes a lançarem bombas de gasolina com recurso a catapultas improvisadas."A polícia avisa que as atividades violentas na Universidade Politécnica de Hong Kong aumentaram para tumultos", pode ler-se num comunicado da polícia.Numa entrevista à agência Reuters, um aluno que se encontrava no pátio da universidade afirmou que "a violência policial foi exagerada", admitindo estar "preparado para a prisão"."Estamos a lutar por Hong Kong", sublinhou.