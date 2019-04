Manifestantes em cuecas interrompem debate sobre Brexit

Os manifestantes queriam chamar a atenção dos deputados britânicos para a crise climática.

Parliament just got a little bit more nuts! pic.twitter.com/znZa5AndUu — James Heappey MP (@JSHeappey) April 1, 2019

Cerca de dez pessoas despiram-se até às cuecas na galeria da Câmara dos Comuns durante um debate sobre o Brexit no parlamento inglês. Os manifestantes presentes na sessão não estavam lá por nenhum motivo relacionado com a saída do Reino Unido da União Europeia, mas sim chamar a atenção para as alterações climáticas.Nos corpos, os manifestantes pintaram palavras de ordem como "SOS" ou "Parem de perder tempo". Os manifestantes chamaram ainda a atenção para a data 15 de abril, quando afirmam que se irá iniciar a "rebelião internacional".As fotografias foram divulgadas nas redes sociais, havendo também partilhas feitas por deputados que estavam na sessão.De acordo com os jornais britânicos, os deputados não ouviram os protestos porque há uma parede de vidro a separar a Câmara dos Comuns das galerias.A autoria do protesto foi reivindicada no Twitter pela organização Extinction Rebellion ("Rebelião da Extinção").