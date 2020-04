Apoiantes de Bolsonaro exigem fim do isolamento e atacam China e imprensa em São Paulo. Veja as imagens

Manifestantes pró-Jair Bolsonaro foram às ruas de São Paulo na tarde e na noite deste sábado exigir o fim do isolamento social e criticar a China, onde a pandemia de Coronavírus teve início, e a cobertura da imprensa ao avanço da doença no Brasil.



Além da China, os alvos principais dos manifestantes, que percorreram várias ruas das regiões oeste e sul de São Paulo, foram o governador local, João Doria, e as emissoras de televisão Globo e Bandeirantes, todos acusados de estarem a usar a pandemia para atrapalhar Bolsonaro.

Em dezenas de automóveis, camiões e motocicletas, os manifestantes concentraram-se junto ao Parque Ibirapuera, e foram em ruidoso cortejo primeiro até à Avenida Paulista e, depois de atravessarem vários bairros, terminaram o protesto em frente à sede da Tv Globo em São Paulo, no bairro do Morumbi.



Um forte esquema de segurança, com polícias a pé e viaturas da corporação atravessadas nas ruas, impediu os manifestantes de chegarem perto da residência particular do governador João Doria, no bairro dos Jardins.

Além de uma profusão de bandeiras brasileiras, os manifestantes ostentavam faixas contra a China, que um filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e o ministro da Educação, Abrahan Weintraub, acusam de ser responsável pela pandemia e de estar a usar o Coronavírus para fragilizar e dominar o mundo. Outras faixas atacavam Doria, a Globo e a Band, acusando o governador e as duas emissoras de traição ao Brasil e de, financiados pela China, estarem a usar a crise do Coronavírus para tentar derrubar Bolsonaro do cargo paralisando a economia com a quarentena.

Nos discursos feitos por alguns manifestantes durante paragens em pontos da cidade, os ataques a Doria, China, Globo e Band foram reforçados. Os oradores pediram o impeachment do governador e exortaram os simpatizantes de Jair Bolsonaro a boicotarem a Globo e a Band e a deixarem de adquirir produtos de empresas que anunciem nessas duas emissoras.

Jair Bolsonaro tem repetidamente exigido o fim das medidas de isolamento decretadas por João Doria e governadores e autarcas de outras regiões brasileiras, alegando que o Coronavírus é apenas uma "gripezinha" sem importância e que essas medidas restritivas atrapalham o seu governo. Doria, que se elegeu usando a proximidade com Bolsonaro, afastou-se no entanto do presidente e passou a ser fortemente atacado pelo chefe de Estado depois de ter decretado o fechamento de escolas, comércio e empresas para tentar conter o avanço da pandemia, que em São Paulo até este domingo já tinha provocado a morte de mais de 560 pessoas e infetado mais de 8500, quase metade do total de mortos e infetados registado em todo o país.