Mansão de três andares atribuída a traficante começa a ser demolida na favela da Rocinha

Uma mansão com três andares e um terraço com vista privilegiada da orla do Rio de Janeiro supostamente pertencente a um dos líderes do tráfico de droga daquela cidade brasileira começou esta quarta-feira a ser demolida na favela da Rocinha, a maior da cidade e uma das maiores do Brasil. A edificação, que chamava a atenção pelo porte e pela localização, foi erguida clandestinamente e começou a ser demolida no âmbito de uma nova postura das autoridades municipais e do Ministério Público em relação ao poder financeiro do crime organizado.

De acordo com as autoridades cariocas, a mansão pertence ao traficante Jhon (o nome dele é assim mesmo, e não John, como geralmente se escreve) Wallace da Silva Viana, conhecido no mundo do crime como Jhonny Bravo. Jhon é um dos líderes da temida fação criminosa que controla o tráfico de droga na Rocinha, uma das principais fontes de lucro da organização.

Ao todo, a edificação possui mais de 600 metros quadrados, e, sobre tudo isso, um enorme terraço com vista de tirar o fôlego para a Praia de São Conrado, muito frequentada por famosos e endinheirados. Devido ao elevado risco do local, os funcionários camarários estão a demolir a mansão protegidos por agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal fortemente armados.

No mês passado, uma outra mansão igualmente atribuída a um líder do tráfico de droga também foi derrubada. Essas construções, além de servirem como esconderijo temporário de luxo para os líderes do tráfico, também são usadas como forma de branqueamento de capitais, pois tempos depois acabam por ser vendidas pelos criminosos, que dessa forma tornam "lícito" o produto da venda.