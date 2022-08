Polícia brasileira apreende 20 rifles americanos "colt" com destinos a grupos criminosos de S. Paulo e do Rio de Janeiro

Um arsenal composto por 20 espingardas de guerra calibre 7,62 da marca "Colt", de fabricação norte-americana, arma usada por forças militares em várias partes do mundo, e por mais de 1300 munições de outro calibre de arma de guerra, o 5,56, foi apreendido na madrugada deste sábado no interior do estado brasileiro de São Paulo. As armas foram descobertas durante uma Operação Stop na Rodovia Orlando Quagliato, na região de Ourinhos, a 378 km da cidade de São Paulo.

Os agentes desconfiaram de dois automóveis de luxo que se aproximavam devagar, sem chamar a atenção, enquanto passavam pela barreira. Acabaram por ser abordados. O nervosismo dos dois motoristas acentuou ainda mais a desconfiança mas, na revista inicial aos veículos, nada de ilegal foi descoberto.

Os polícias, no entanto, decidiram investigar mais a fundo, e, com ferramentas adequadas, começaram a cortar as laterais dos automóveis, acabando por descobrir esconderijos falsos. Neles, além das potentes armas de guerra, usadas também por fações ligadas ao crime organizado, foram localizados 1312 projéteis e 10 carregadores.

Os dois motoristas, presos em flagrante por tráfico de armas, não quiseram falar, mas a polícia acredita que as armas se destinavam a criminosos das capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Armas similares às agora apreendidas são capazes de atingir alvos a quilómetros de distância, e este ano já mataram inocentes em favelas do Rio de Janeiro distantes daquelas onde ocorriam confrontos mas onde balas perdidas atingiram inocentes.