O Ministério Público pediu ao juiz Carlos Alexandre para arrestar os bens em nome de Ruben Oliveira, conhecido por ‘Xuxa’ e considerado o maior traficante de droga português, e do seu braço-direito José Afonso ‘Xulinhas’. Segundo o semanário ‘Expresso’, um dos bens identificados pela investigação é um apartamento de luxo no Dubai, no valor de 750 mil euros. A procuradora do processo, Sandra Pontes, terá pedido a colaboração das autoridades locais para identificarem o imóvel.









O apartamento fica no centro e tem uma vista privilegiada. Trata-se de um T2, na Torre 11 no complexo de condomínios Vida Dubai Mall Downtown, com dois quartos e três casas de banho.

Os dois arguidos, ambos em prisão preventiva, têm mais casas, designadamente no Algarve e em Lisboa.









Leia também Debate instrutório do processo "Xuxas" adiado por advogados suscitarem nulidades na prova O processo tem 21 arguidos, três dos quais empresas. Estão em causa crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa para o tráfico, branqueamento de capitais e posse de arma proibida.

A organização liderada por ‘Xuxa’ mantinha ligações com Sérgio Carvalho, um narcotraficante conhecido como o ‘Escobar brasileiro’ e responsável pela exportação de toneladas de cocaína para a Europa.





Está em curso o debate instrutório que irá continuar na próxima segunda-feira. A primeira sessão, dia 9 de agosto, foi interrompida depois de alguns advogados terem suscitado nulidades na obtenção de prova.