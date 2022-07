O antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente terá ajudado e beneficiado dos negócios dos generais ‘Dino’ e ‘Kopelipa’ com empresários chineses que os levaram a ser acusados de vários crimes pela Justiça angolana na semana passada.



Segundo avança a Lusa, que teve acesso ao despacho de acusação, a empresa China International Fund (CIF) “apropriou-se de 24 edifícios do Estado” construídos pela empresa Guangxi na centralidade do Zango O e vendeu-os por 475 milhões de dólares à Sonangol através da Delta Imobiliária, propriedade de Manuel Vicente e dos arguidos Manuel Hélder Vieira Dias ‘Kopelipa’ e Leopoldino Fragoso do Nascimento ‘Dino’.









Ver comentários