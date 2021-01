Mapa mostra percurso de avião que se despenhou na Indonésia quatro minutos após levantar voo

É através de um tweet do Flightradar24 que é possível conhecer o trajeto do Boeing 737-500 até ao momento da sua queda, quatro minutos após levantar voo.



Segundo a publicação, o avião terá caído "mais de 10.000 pés de altitude em menos de um minuto, cerca de 4 minutos após a partida de Jacarta".



O avião tinha como destino Pontianak, também na Indonédia.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

A queda do avião com 62 pessoas a bordo

O avião da companhia Sriwijaya desapareceu durante quatro minutos do radar após descolar do aeroporto de Jacarta, na Indonésia.



Segundo a CNN, foram ouvidas duas explosões antes do avião desaparecer. Foram logo enviadas várias embarcações para o local para proceder a buscas pela aeronave no oceano. As buscas foram suspensas ao final do dia "devido às condições meteorológicas adversas", para além do cair da noite, fazia chuva, vento e nevoeiro.



Seguiam a bordo 62 passageiros, incluindo 10 crianças, e três bebés, segundo relatou o ministro dos Transportes. "Seguiam a bordo 62 pessoas, 50 passageiros e 12 membros da tripulação. Os 50 passageiros consistiam em 40 adultos, sete crianças e três bebés", explicou em conferência de imprensa. O Boeing 737-500 era uma aeronave que teria já 26 anos. Segundo a Força Aérea Indonésia, três passageiros eram familiares do coronel Teknik Ahmad Khaidir. Tratam-se da mulher e dos dois filhos deste oficial.