Marca "Big Mac" da McDonald's revogada na UE

A McDonald’s indicou esta quarta-feira que vai recorrer da decisão.

18:36

A cadeia de restauração norte-americana McDonald's viu a marca registada "Big Mac" revogada na União Europeia (UE), após uma batalha jurídica contra uma cadeia irlandesa Supermac.



A empresa irlandesa apresentou um pedido em março de 2017 no Gabinete para a Propriedade Intelectual da União Europeia para pôr fim ao uso exclusivo dos termos "Big Mac" pela McDonald's na UE.



A Supermac acusava a McDonald's de "intimidação em matéria de marcas registadas" e de impedir a sua expansão fora da Irlanda servindo-se da semelhança entre o nome da cadeia e o do "Big Mac".



Segundo a decisão do organismo da UE anunciada na terça-feira, a McDonald's não fez um "uso real" da marca "para os bens e serviços para os quais foi registada", sendo usada para uma variedade de produtos, quando designa apenas um tipo de hambúrguer.



A McDonald’s indicou esta quarta-feira que vai recorrer da decisão.



"Lamentamos a decisão do EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) e acreditamos que esta decisão não levou em conta todos os argumentos apresentados pela McDonald's para comprovar o uso da nossa marca registada Big Mac em toda a Europa", refere o comunicado enviado ao Negócios pela empresa norte-americana.



A McDonald’s indica ainda pretender recorrer da decisão e estar "confiante" que "a mesma será anulada por esta entidade".