Marido de familiar das vítimas do Titanic está a bordo do submarino que desapareceu durante visita aos destroços

Stockton Rush, fundador e diretor executivo da 'OceanGate' e um dos passageiros que está a bordo do submarino que desapareceu, é casado com Wendy Rush, descendente das vítimas do Titanic. Segundo avança o New York Times, citado pela Reuters, a mulher é familiar de dois passageiros que estavam na primeira classe do Titanic quando este afundou, no ano de 1912, após colidir com um iceberg.Segundo o site da 'OceanGate', que opera a expedição ao Titanic, Rush tornou-se "o mais jovem piloto de transporte a jato do mundo" quando terminou o curso de capitão no United Airlines Jet Training Institute em 1981, com 19 anos.

A OceanGate tem sede em Everett, no estado norte-americano de Washington, nos EUA, e é a empresa responsável pela visita aos destroços do Titanic. A empresa realizou com sucesso mais de 14 expedições e mais de 200 mergulhos no Oceano Pacífico, no Atlântico e no Golfo do México.