Robô de profundidade já chegou à zona de busca do 'Titan'. Reserva de oxigénio no submarino estará no fim

O Instituto Marinho Francês IFremer revelou, esta quinta-feira, que o navio que transporta o robô de profundidade já chegou à zona de busca do Titan, submarino que desapareceu durante um mergulho aos destroços do ‘Titanic’. A informação foi avançada pela agência Reuters.Há cinco ocupantes dentro do submersível turístico e a reserva de oxigénio estará a chegar ao fim. Existe ainda a esperança de encontrar os tripulantes com vida.O submersível ‘Titan’ ficou incontactável no domingo de manhã, cerca de 1h45 após ter iniciado o mergulho até aos destroços.