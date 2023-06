Submarino que desapareceu em visita ao Titanic só tem oxigénio até amanhã

As buscas pelo submersível turístico que desapareceu durante um mergulho aos destroços do ‘Titanic’ intensificaram-se ontem com a chegada de novos meios navais e aéreos, num verdadeira corrida contra o tempo para localizar e resgatar os cinco ocupantes, que só terão oxigénio para pouco mais de 24 horas.As buscas decorrem simultaneamente à superfície e no fundo do mar, através de boias equipadas com sonar capazes de detetar objetos a mais de 3800 metros, a profundidade a que ficam os destroços do ‘Titanic’. Ao final do dia de hoje deverá chegar ao local um navio científico francês com um robô capaz de descer até aos destroços, mas teme-se que seja demasiado tarde.O submersível ‘Titan’ ficou incontactável no domingo de manhã, cerca de 1h45 após ter iniciado o mergulho até aos destroços. Se sofreu uma avaria menor, como um problema elétrico ou de comunicações, a tripulação poderá ter libertado o lastro e o submersível estará algures à deriva na superfície, no que seria o cenário mais otimista.As autoridades temem, no entanto, que possa estar preso nos destroços do ‘Titanic’, o que torna extremamente difícil a sua localização por sonar, ou que possa ter sofrido uma falha estrutural, provocando uma implosão catastrófica do casco que não deixaria sobreviventes.