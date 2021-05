Marilyn Manson alvo de mandado de detenção após acusações de agressão. Arrisca quase dois anos de cadeia

dois crimes de agressão simples a um repórter de imagem num concerto em Gilford, em 2019.

O músico norte-americano Marilyn Manson, cujo verdadeiro nome é Brian Hugh Warner, está a ser alvo de um mandado de detenção por parte da polícia de New Hampshire devido a acusações de agressão num concerto dado em 2019.Manson, de 52 anos, é acusado deEm comunicado, a polícia afirma que o músico tem conhecimento do mandado de detenção "há algum tempo", porém, não quis responder às acusações.A declaração do Departamento de Polícia de Gilford afirma que cada acusação acarreta uma possível sentença de prisão de menos de um ano e multa de até dois mil dólares, aproximadamente 1634 euros.Ao contrário de acusações anteriores, estas não têm cariz sexual. O músico não prestou qualquer declarações sobre as acusaçõesEsta não é a primeira vez que o norte-americano se vê a braços com a justiça. No início do mês foi noticiado que Manson estava a ser investigado por casos de violência doméstica, alegadamente ocorridos há 10 anos. Depois de ter sido acusado de abuso sexual, tortura e manipulação pela ex-noiva, a atriz Evan Rachel Wood, bem como por outros colaboradores , o artista está a ser oficialmente investigado pelas autoridades.Os alegados incidentes tiveram lugar entre 2009 e 2011, quando o artista vivia em West Hollywood.As investigações começaram após as graves denúncias - por parte de mulheres e não só - que confirmaram a má conduta de Manson. A acrescentar à lista de acusações, está uma tentativa de homicídio pela estilista Love Bailey, quando esta tinha apenas 20 anos.No entanto, as queixas não se ficam por aqui. A cantora Phoebe Bridgers relatou que, na adolescência, visitou a casa do artista e que este lhe mostrou uma divisão que apelidou como o "quarto da violação".Já o guitarrista dos Limp Bizkit, Wes Borland, que atuou com o músico durante nove meses, confirmou todas as acusações: "Ele é mesmo mau, e tudo o que disseram é verdade. É incrivelmente talentoso, mas é doente."Depois destas denúncias, o cantor foi dispensado da editora que o representava e pela agência CAA, de Hollywood.