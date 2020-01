Marinha britânica envia dois navios para o Golfo Pérsico

A marinha britânica vai enviar dois navios de guerra para a região do Golfo Pérsico para reforçar a proteção das embarcações inglesas, após o assassinato do general iraniano Qassim Soleimani, a mando de Donald Trump.Assim, todos os navios de bandeira britânica serão acompanhados enquanto estiverem a atravessar o Estreito de Ormuz.A Grã-Bretanha já foi forçada a escoltar navios pela hidrovia mais importante do mundo para remessas de petróleo durante um período de tempo no ano passado, depois de comandos iranianos apreenderem um navio-tanque britânico no Estreito.O assassinato de Soleimani levantou temores de que os petroleiros pudessem tornar-se novamente num alvo.O ministro da Defesa britânico Ben Wallace disse que ordenou que o HMS Montrose e o HMS Defender se preparassem para retornar às tarefas de escolta de todos os navios que navegam sob uma bandeira de comércio britânica.Wallace disse que falou com seu colega dos EUA, o secretário de Defesa Mark Esper, e pediu moderação por todos os lados."De acordo com o direito internacional, os Estados Unidos têm o direito de se defender daqueles que representam uma ameaça iminente a seus cidadãos", acrescentou.