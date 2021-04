Marinha Indonésia perde contacto com submarino com 53 pessoas a bordo após exercício militar

A Marinha de Guerra da Indonésia procura um submarino com 53 pessoas a bordo depois de ter perdido o contacto com o navio no final de exercícios ao largo de Bali, foi esta quarta-feira anunciado.

Um porta-voz da Marinha de Guerra confirmou que o submarino KRI Nanggala 402 não estabeleceu contacto após os exercícios militares em que estava envolvido.

"É verdade que o submarino perdeu o contacto a partir das 03:00 (19:00 de terça-feira em Lisboa)", indicou o almirante Julius Widjojono, porta-voz da Marinha Indonésia.