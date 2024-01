Mark Zuckerberg pede desculpas no Senado americano em discussão sobre exploração infantil

Presidentes da Meta, TikTok e X testemunharam no comité judiciário do Senado dos Estados Unidos, com legisladores e pais preocupados com os efeitos das redes sociais em crianças e jovens, e Mark Zuckerberg pediu desculpa a famílias de vítimas.

Predadores sexuais, recursos viciantes, suicídio e transtornos alimentares, padrões de beleza irrealistas ou assédio moral são apenas algumas das questões com que os jovens lidam nas redes sociais, e defensores de crianças e legisladores dizem que as empresas não estão a fazer o suficiente para protegê-las.

Os presidentes executivos (CEO) da Meta, TikTok, X (antigo Twitter) e outras empresas de 'media' sociais compareceram esta quarta-feira numa audiência do comité judiciário do Senado, que começou com a divulgação de depoimentos gravados de pais e crianças, que disseram que os seus filhos ou os próprios foram explorados nas redes sociais.