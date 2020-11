Máscaras e regras para travar pandemia vão manter-se pelo menos até 2024, alerta especialista

Centro de Investigações Farmacológicas Mario Negri de Milão, alertou, em entrevista, que as máscaras, distanciamento físico e regras para travar pandemia vão manter-se até, pelo menos, 2024.O especialista italiano descarta para já eficácia da vacina dada a logística para vacinar toda a população mundial e eficácia e duração de imunidade das vacinas que está ainda por conhecer. Afirma, no entanto, que este será um passo importante para a conter."São muitas variáveis, muitas coisas impossíveis de prever", avisa Remuzzi. As vacinas, explica o médico, protegerão as pessoas da doença, mas não a farão desaparecer."Hoje, a nossa vacina é a máscara. Quando uma vacina de verdade chegar, ficaremos ainda mais fortes. Justamente por isso, agora mais do que nunca é importante não abandonar os cuidados. Se se prevenir a transmissão do vírus, como a vacina fará, reduz-se a exposição de toda a população ao vírus", explica.Relativamente à imunidade de grupo que uma vacina possa dar, Remuzzi explica que isso poderá demorar 6 a 8 meses e as incertezas ainda são muitas. "Teremos que ser vacinados todos os anos, como com a vacina para a gripe. Não sabemos se apenas uma dose será necessária. É mais provável que sejam duas. Estudos atuais dizem que será difícil contrair o vírus uma segunda vez. Isso nos conforta. Se funcionar num número significativo de pessoas, a imunidade será ainda mais duradoura".