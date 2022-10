Massacre em creche na Tailândia mata 22 crianças e 15 adultos

Um antigo polícia matou esta quinta-feira 37 pessoas, incluindo 22 crianças entre os 2 e os 5 anos, num massacre ocorrido numa creche no Nordeste da Tailândia.









O autor do ataque, um ex-polícia de 34 anos, que estava armado com uma espingarda, uma pistola e uma faca, pôs-se em fuga após o ataque e suicidou-se em casa depois de ter assassinado a mulher e o filho.

Segundo revelaram as autoridades tailandesas, o ex-polícia, identificado como Panya Khamrap, foi demitido no ano passado por consumo de droga e tinha sido ouvido em tribunal horas antes de se dirigir à creche, onde estaria o seu filho. Quando se apercebeu que o filho não estava no local, o homem “ficou extremamente perturbado”, tendo sacado da arma e matado a tiro auxiliares e professores, incluindo uma docente grávida de oito meses.









Leia também 23 crianças e 14 adultos mortos em tiroteio em creche na Tailândia Depois de disparar, o atirador forçou a entrada num quarto fechado onde as crianças estavam a dormir e matou-as com uma faca.

Depois do massacre na creche, o homem fugiu, atropelando e atingindo a tiro outras pessoas que se cruzaram no seu caminho. Após conduzir até casa, matou a mulher e o filho, cuja idade não foi revelada, antes de se suicidar.





O Governo tailandês lamentou o “chocante massacre” e prometeu ajudar as famílias das vítimas.