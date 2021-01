'Massacre': Fogo de artifício em Roma mata centenas de pássaros

São centenas de pássaros mortos em torno da estação de Termini, em Roma, Itália. A causa é só uma, o fogo de artifício lançado aquando da entrada em 2021.A imprensa italiana já apelida o episódio de um autêntico "massacre" à vida animal. As redes sociais enchem-se de mensagens contra o lançamento de fogo de artifício e de imagens do sucedido na capital italiana.A OIPA - Organização Internacional para a Proteção dos Animais - reagiu no Twitter ao "massacre" ocorrido em Itália. "A terrível consequência do fogo de artifício. Pássaros mortos", pode ler-se na mensagem que pede ainda a proibição do lançamento de material pirotécnico.