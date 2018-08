Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata à facada mãe e irmã em Paris

Gritou “Alá é grande” antes de ser morto pela polícia.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:49

Um homem armado com uma faca matou esta quinta-feira a mãe e a irmã numa rua de Trappes, um subúrbio da zona oeste de Paris. O Daesh reivindicou o ataque, que deixou ainda uma pessoa ferida. O governo francês afirma, contudo, que o homem sofria de distúrbios mentais.



"Era conhecido por defender o terrorismo mas, ao que parece, era uma pessoa perturbada e não alguém capaz de responder a instruções de uma organização como o Daesh", afirmou o ministro do Interior francês, Gerard Collomb.



O homem, de 36 anos, atacou em pleno dia e depois fugiu para uma casa para se esconder da polícia. Testemunhas dizem que gritou "Alá é grande!" antes de ser baleado e morto.



O ataque foi descrito como uma querela familiar, mas o curioso é que aconteceu um dia depois de ser colocada na Internet uma nova gravação, a primeira em quase um ano, do líder do Daesh, Abu Bakr al-Baghadadi, que por várias vezes foi dado como morto.



Trappes é um subúrbio pobre com núcleos radicais entre a vasta comunidade muçulmana.