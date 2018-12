Mata namorado por entrar no jacuzzi nu com duas mulheres

Casal estava a dar uma festa no jardim da casa quando a briga começou.

Uma mulher de 21 anos que reside na cidade de Hucknall, no Reino Unido, matou o companheiro de 39 anos com facadas por ter entrado numa jacuzzi nu com outras duas mulheres que usavam apenas roupa interior durante uma festa na casa do casal. A enfermeira Demi Harris foi condenada a oito anos de prisão no julgamento que teve lugar esta quinta-feira.

Demi e o ex-companheiro, Christopher Pearson, estavam a dar uma festa no jardim quando o homem começou a tirar as roupas e decidiu entrar na jacuzzi nu com as duas mulheres, que já estavam na água apenas de roupa interior com outros dois amigos do casal.

A enfermeira então ficou furiosa e derramou uma garrafa de solvente na jacuzzi, o que fez com que as pessoas não pudessem lá permanecer. Na sequência, Demi entrou na vivenda e desligou a eletricidade da jacuzzi e da música que estava a tocar, acabando com a festa.

Alguns convidados deixaram o local e o homem foi também para dentro da casa. O casal começou a discutir violentamente, até que a mulher acabou por pegar uma faca e atacar Christopher na barriga, avança o jornal The Sun.

"Eu fui longe demais, eu dei uma facada, mas eu tive que fazê-lo", disse Demi para as pessoas que ainda estavam presentes no local e entraram na habitação algum tempo depois.

A mulher admitiu no julgamento que esfaqueou o marido, mas afirma que tinha também sido atacada e ameaçada de morte pelo homem. "Tudo aconteceu muito rápido. Ele disse que me ia bater até a morte. Eu apenas me lembro de espancá-lo", afirmou.

A enfermeira foi presa pelos polícias e o homem foi levado para o hospital, mas, apesar dos cuidados médicos, não sobreviveu.