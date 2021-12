Mau tempo provoca quatro mortos EUA

Pelo menos quatro pessoas morreram devido ao mau tempo nos estados norte-americanos do Tennessee e Arkansas, que também provocou o colapso de um armazém da Amazon no sul do Illinois, disseram este sábado as autoridades locais.

No Tennessee, duas mortes relacionadas com tempestades foram relatadas em Lake County e uma no condado de Obion, no noroeste do estado, disse uma porta-voz da agência de gestão de emergências, citada pela agência de notícias Associated Press (AP).

No Arkansas, um tornado atingiu um lar de idosos em Monette Manor, na sexta-feira à noite, matando uma pessoa e provocando cinco feridos graves.