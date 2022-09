McDonald's cria novo Happy Meal para adultos com direito a brinquedo

A cadeia de comida rápida McDonald's anunciou esta semana que vai criar uma nova versão (limitada) do famoso menu Happy Meal, só para adultos, que também virá acompanhado por um brinquedo gratuito.Segundo o canal de televisão norte americano CNBC, a caixa mágica do Happy Meal para adultos vai trazer batatas fritas e um refrigerante em tamanhos grandes e um Big Mac, ou uma caixa com 10 McNuggets de frango. Dentro da caixa vai estar também "uma das três figuras de colecção" dos anos 80 do McDonald's - o Grimace, o famoso boneco roxo; o Hamburglar, o ladrão de hamburguers; e a Birdie, a ave feliz."Estamos a pegar numa das experiências mais nostálgicas do McDonald's e, literalmente, a reembalá-la de uma nova forma que vai deliciar os nossos fãs adultos", disse Tariq Hassan, diretor de marketing do McDonald's, em declaração à CNBC.Nos Estados Unidos da América, a nova versão vai estar disponível nos restaurantes a partir do dia 3 de outubro. Para já, não foi ainda anunciado se poderá vir a estar disponível em outros países.