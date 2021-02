Médico no Reino Unido destaca 12 sintomas da variante sul-africana da Covid-19. Saiba quais são

As novas variantes do novo coronavírus têm levantado diversas preocupações por se mostrarem serem, pelo menos, mais contagiosas que a versão original da Covid-19.



No Reino Unido, após o crescimento exponencial da variante britânica, começa agora a proliferar a variante sul-africana. Esta estirpe também já foi detetada, com dois casos, em Portugal.







Sakthi Karunanithi, diretor de saúde pública em Lancashire, Inglaterra, defende que há 12 sintomas a ter em conta desta nova variante e que, caso os tenha, deve ser imediatamente testado. "Até uma dor de cabeça pode ser indicador de que tem esta estirpe", sublinha.



Os 12 sintomas

A tosse contínua, febre elevada e perda ou mudança do olfato e paladar são os três principais sintomas que todos já conhecemos. Karunanithi acrescenta ainda diarreia, dor de cabeça persistente, falta de ar ou dificuldade em respirar, fadiga, dores musculares ou no corpo, dor de garganta, congestão nasal ou nariz congestionado e náuseas ou vómitos.



Qualquer um destes sintomas pode indicar que está positivo à Covid-19 e que pode ser portador da estirpe sul-africana do vírus, defende o médico.



Variante britânica predominante em Portugal mas especialistas "atentos" a outras

Ainda esta terça-feira, na reunião de especialistas e Governo no Infarmed, sobre a evolução epidemiológica em Portugal, João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, referiu que apesar de terem sido detetados poucos casos da variante sul-africana, os especialistas estão "atentos".



Quanto à estirpe britânica, foram efetuados 200 mil testes em dezembro nos laboratórios Unilabs, sendo que quase 50 mil deram positivos e 8600 eram referentes à variante do Reino Unido.



"Mais de 120 mil" casos associados à variante britânica têm circulado em Portugal desde 1 de dezembro, explicou o especialista.



Esta variante tem 20 vezes mais carga viral que as restantes variantes do novo coronavírus.