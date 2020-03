Pacientes que recuperaram do coronavírus podem sofrer de insuficiências pulmonares

Os pacientes que recuperaram do coronavírus arriscam sofrer de insuficiências pulmonares, especialmente falta de ar quando andam mais rápido, avançam vários médicos de Hong Kong.A descoberta está a ser avançada pela Autoridade Hospitalar de Hong Kong baseando-se em vários casos de doentes que tiveram alta após serem infetados com Covid-19.Dos pacientes que receberam alta, dois a três foram incapazes de voltar a realizar algumas das coisas que faziam antes de contraírem o vírus."Ofegam se andam um pouco mais rápido", disse o diretor do Centro de Doenças Infecciosas, Owen Tsang Tak-Yin, citado pelo South China Morning Post. "Alguns pacientes podem ter uma queda de 20% a 30% na função pulmonar", acrescentou.Apesar destas primeiras conclusões, ainda não há um padrão que clarifique os efeitos a longo prazo do coronavírus nas pessoas.